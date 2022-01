Juventus-Inter Women, giorno e orario dei quarti di ritorno di Coppa Italia

Dopo il pari beffardo per 1-1 (vedi highlights), l’Inter Women dovrà fare risultato nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia per arrivare in semifinale. Svelato il giorno e l’orario di Juventus-Inter Women Coppa Italia femminile

COMUNICATO − “La gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Socios.com tra Inter e Juventus si gioca domenica 13 febbraio alle ore 14.30, presso il “Juventus Training Center” di Vinovo”.

Fonte: Inter.it