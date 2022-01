Nandez resta al Cagliari, niente Juventus. Pista Inter rimandata? − SM

Nandez finirà la stagione col Cagliari. Niente Juventus per il centrocampista uruguaiano. Occhio però alla pista Inter per l’estate

NON PARTE − Nahitan Nandez rimarrà al Cagliari almeno per questa finestra di mercato invernale. Al Cagliari non interessano le contropartite tecniche della Juventus come Kaio Jorge e Filippo Ranocchia. Il centrocampista sardo non vestirà dunque la maglia bianconera. A confermarlo è Claudio Raimondi, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset direttamente dallo Sheraton Hotel di Milano. L’Inter lo aveva cercato insistentemente in estate con l’interesse non pervenuto invece in inverno a causa di altre priorità per il club meneghino. Non si esclude a questo punto un ritorno di fiamma per l’estate.