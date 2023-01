Paventi: «Inter, col Monza ultimo bonus! San Siro fortino, può aiutare»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato dell’Inter impegnata sabato nella sfida di campionato contro il Verona. I nerazzurri contano sul “fattore San Siro”

FATTORE – Queste le parole di Paventi: «San Siro, uno stadio sempre con una cornice di pubblico bellissima. Di fatto è un fortuna dal punto di vista calcistico. Da aprile ad oggi la squadra ha vinto 11 partite e ne ha pareggiata una. no di quei campi in cui, anche nelle difficoltà, la squadra riesce a ritrovarsi e a fare bene. Questo aiuta, in una fase in cui ci saranno 5 partite al Meazza nelle prossime 8. L’Inter non può più permettersi di sbagliare, l’ultimo bonus è stato a Monza. Allora ripartendo da questo impianto e da come i tifosi trascinano questa squadra si può pensare di fare cose importanti».