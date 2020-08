Paventi: “Godin esempio per l’Inter. Uno ha tratto giovamento da lui”

Godin è uno dei giocatori che si sono messi in luce in quest’ultima parte di stagione dell’Inter, dentro e fuori dal campo. Il difensore uruguayano, fra i migliori lunedì sera contro il Bayer Leverkusen, ha poi parlato da leader al termine del match. Andrea Paventi, intervenuto in collegamento da Dusseldorf per “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, lo conferma.

IL MODELLO – Andrea Paventi celebra un punto di forza dell’Inter, che pure in stagione spesso era stato ingiustamente criticato: «A Diego Godin vogliono bene tutti, perché è un esempio quotidiano di comportamento. Anche nei momenti più difficili, quando non giocava, ha sempre avuto un grande comportamento. C’è sempre come riferimento, è sempre molto sereno e ha la faccia tranquilla. Alessandro Bastoni ha tratto giovamento da questo, legittimando la scelta di Antonio Conte. Ha un grande futuro davanti, in questo momento è un punto di forza della difesa nerazzurra».