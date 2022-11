Passaro, passione Inter! Il rito nerazzurro prima di scendere in campo – Sky

Passaro, oltre al tennis un’altra grande passione: l’Inter. Il tennista, che in queste ore è impegnato nel torneo della Next Generation ATP Finals, è un tifoso nerazzurro. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, emergono simpatici dettagli sulla sua fede calcistica.

LA CARICA DELL’INTER – Francesco Passaro sta partecipando al torneo della Next Generation ATP Finals. Alla competizione accedono i migliori tennisti Under-21, e il giovane è proprio tra quelli. Nel corso della gara, l’inviata di Sky Sport 24 si lascia andare a delle rivelazioni sul tennista. Passaro, oltre alla passione per il tennis, ha anche quella per il calcio e, soprattutto, per l’Inter. Secondo quanto riportato durante la trasmissione, infatti, il ragazzo all’età di dodici anni giocava nel ruolo di portiere. E, per un certo momento, ha anche abbandonato il suo sport per dedicarsi completamente al calcio. Fino a quando, poi, non ha deciso di tornare a impugnare la racchetta. Interessante e, per certi versi, simpatico, il rito di Passaro prima di scendere in campo. A quanto pare il tennista, nell’ultimo riscaldamento prima del match, ascolta l’inno dell’Inter mentre utilizza la cyclette. Tra l’altro, proprio oggi il giovane ha ricevuto una specialissima sorpresa da parte di un giocatore nerazzurro. Lautaro Martinez (vedi articolo) ha regalato la propria maglia al tennista, che lo ha fatto sapere con una foto sul proprio profilo Instagram.

Fonte: Sky Sport 24