Inter-Bologna, bomber a tu per tu: visita speciale ieri per Lautaro Martinez

Serata da incorniciare per l’Inter ieri sera a San Siro. Un netto 6-1 al Bologna per schiacciare critiche e fantasmi. Protagonista Lautaro Martinez con un gol. Poi un incontro non banale con un ex idolo nerazzurro

BOMBER − Ieri a San Siro a vedere l’Inter trionfare col Bologna c’era anche ‘El Jardinero’ Julio Ricardo Cruz. L’ex bomber argentino ha festeggiato per la larghissima vittoria dei nerazzurri contro la squadra di Thiago Motta per 6-1. In gol anche Lautaro Martinez, che ha ritrovato il timbro dopo le gare a secco contro Viktoria Plzen, Sampdoria, Bayern Monaco e Juventus. Lo stesso Toro ha poi incontrato Cruz scattandosi una bella foto in compagnia anche del figlio dell’ex attaccante argentino.

La speranza è che il Toro si ripeta anche domenica a Bergamo.