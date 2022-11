Zenga: «Inter-Bologna cambiata grazie a Dzeko! Gol da scuola calcio»

Walter Zenga parla di Inter-Bologna e soprattutto della prodezza di Edin Dzeko che cambia letteralmente la partita in favore dei nerazzurri che vincono 6-1.

LA PRODEZZA – Zenga elogia così la prestazione dei nerazzurri, in particolare quella del centravanti bosniaco: «Vittoria dell’Inter per 6-1 sul Bologna con bellissimi gol e soprattutto il primo gol di Edin Dzeko e la doppietta di Federico Dimarco. I primi venti minuti pensavo che l’Inter avrebbe faticato perché non riuscivano a fare due passaggi e sbagliavano tante cose. Infatti il Bologna ha subito due grandi occasioni prima con Barrow e poi con Arnautovic. Dopo il gol del Bologna è venuta fuori la reazione della squadra, ma quello che ha svegliato tutti è il gol del grande campione, Edin Dzeko. Ci vuole tecnica, equilibrio e qualità che fa un gol che bisognerebbe farlo vedere nelle scuole calcio. Comincia un’altra partita con l’Inter che prende coraggio e nel giro di quindici minuti ribalta la partita con una punizione di Federico Dimarco dove Skorupski è colpevole».