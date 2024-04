Parolo: «Pavard-Inter, fu una scelta sua! Ora carte da giocare»

Pavard è arrivato all’Inter a fine agosto 2023, dopo una lunga telenovela di mercato. In vista della prossima stagione, Parolo usa il profilo del difensore francese come esempio per capire come rinforzarsi.

LA PREFERENZA – Durante Players Only su DAZN, Marco Parolo giudica le scelte di mercato dell’Inter. Anche in relazione alla volontà dei giocatori: «Benjamin Pavard l’anno scorso sceglie l’Inter perché gli piace come gioca. È una bella vetrina, va all’Inter per fare il terzo in un certo tipo di gioco. Però è un giocatore che poteva scegliere. Adesso deve provare a giocarsi certe carte per poter rinforzare la rosa».

REPARTO COMPLETO – Pavard ha rinforzato la difesa, ora c’è altro da completare. Parolo sull’Inter 2024-2025: «Pensa al centrocampo dell’anno prossimo. Ci sono Piotr Zielinski, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. Con Kristjan Asllani che sta crescendo e certe partite le può fare. L’obiettivo dell’anno prossimo è la Champions League: l’asticella si alza ancora di più».