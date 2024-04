Taremi-Porto, Conceicao chiude il caso: «Lui sempre concentrato»

Taremi è ormai da tempo ai margini della rosa. Neanche convocato nelle ultime partite, Sergio Conceicao in conferenza stampa chiude la questione parlando dell’attaccante promesso sposo all’Inter.

CHIUSA LA POLEMICA – Mehdi Taremi è passato da titolare inamovibile del Porto a sostituto in panchina e ultimamente neanche convocato. Il pre-accordo con l’Inter non ha sicuramente aiutato la posizione dell’attaccante iraniano che ha sempre dato il suo contributo alla squadra portoghese. Così come sottolineato oggi in conferenza stampa da Sergio Conceicao: «Taremi è sempre stato concentrato. Quando non è stato convocato è perché non stava bene fisicamente. Se sta bene, sarà convocato».