Carlos Augusto chiamato a dare altre risposte in Udinese-Inter

Udinese-Inter accende i riflettori su Carlos Augusto. Il brasiliano è pronto a giocare da titolare, e può dimostrare di poter dare un apporto speciale.

OCCASIONE PERSONALE – Udinese-Inter è pronta a diventare un’occasione per Carlos Augusto. Le assenze di de Vrij e Bastoni infatti preludono a un’investitura per il brasiliano, chiamato a giocare da titolare come terzo di difesa sulla sinistra. Un ruolo che ha già dimostrato di saper ricoprire, anche in gare di spessore. Ma con la possibilità di dimostrare ancora una crescita.

POSTO DA CONQUISTARE – Carlos Augusto è un giocatore in cui Inzaghi ripone assoluta fiducia. Tanto che con le sue trentotto presenze in stagione è uno dei più impiegati dal tecnico. Di solito però come riserva, in entrambi i ruoli sulla fascia sinistra. Più difficile vederlo da titolare. Specialmente in difesa, dove la prima scelta come vice Bastoni è sempre stato Acerbi. Udinese-Inter quindi rappresenta un’occasione per mettere qualche dubbio in primis a Inzaghi.

PASSO AVANTI POSSIBILE – Il brasiliano, come detto, ha già coperto più volte il ruolo. E si è sempre dimostrato affidabile. Ma può ancora fare un passo in più. Le sue qualità palla al piede possono dare all’Inter quella marcia in più in impostazione. Una risorsa singolarmente necessaria contro una squadra come l’Udinese, che lascia volentieri il pallone agli avversari. Carlos Augusto insomma può dimostrare non solo la sua ormai solita affidabilità. Ma anche di poter aggiungere qualcosa alla squadra.