Udinese, chi sostituisce Lucca? Due per una maglia: la probabile formazione

L’Udinese lunedì 8 aprile alle 20:45 ospiterà al Bluenergy Stadium l’Inter prima in classifica con tutta la squadra al completo, tranne per qualche defezione in attacco dovuta principalmente dall’assenza di Lucca in attacco. Di seguito la probabile formazione di Gabriele Cioffi.

LA PROBABILE FORMAZIONE – L’Udinese si prepara in vista della sfida contro l’Inter che veleggia verso lo Scudetto e lo deve fare senza Lucca, il centravanti infatti sarà out per squalifica. I dubbi principali riguardano quindi l’attacco. In porta Okoye, davanti a lui in difesa Joao Ferreira, Bijol e Nehuen Perez. Sulle fasce Ehizibue e Kamara con al centro Walace, Samardzic e il solito ballottaggio tra Payero e Lovric. Gabriele Cioffi in attacco dovrà fare a meno di Lucca squalificato e Deulofeu ancora infortunato. Per questo motivo il ballottaggio è tra Davis e Success, con il solito Thauvin dietro la punta centrale.

Di seguito la probabile formazione dell’Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Success.