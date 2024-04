Udinese-Inter, Inzaghi ridisegna la difesa. La probabile formazione

L’Inter comincia a vedere il traguardo, anche se le partite che mancano sono ancora tante da qui fino a fine campionato. Nel posticipo di lunedì 8 aprile i nerazzurri giocheranno sul campo dell’Udinese per avvicinarsi sempre di più alla vittoria aritmetica. Di seguito la probabile formazione e i dubbi in difesa per Simone Inzaghi.

DIFESA DA RIDISEGNARE – Le notizie più importanti della settimana riguardano i recuperi di Marko Arnautovic e Juan Cuadrado, che tornano dunque a disposizione di Simone Inzaghi, anche se difficilmente saranno impiegato da subito dal tecnico nerazzurro che non vuole evitare cali di concentrazione e ulteriori problemi fisici. Gli stessi problemi fisici che in settimana hanno costretto Alessandro Bastoni a fermarsi ai box per un problema ai flessori. Inzaghi in Udinese-Inter difficilmente rinuncerà ai suoi giocatori titolari, ma dovrà inevitabilmente rivedere le scelte in difesa, soprattutto considerata anche l’assenza di Stefan de Vrij ancora fermo in infermeria. Entrambi i difensori non saranno rischiati per la sfida di lunedì e questo comporterà qualche cambio nel pacchetto difensivo. Per questo motivo salgono le quotazioni di Carlos Augusto, attualmente il favorito per prendere il posto dell’azzurro al fianco di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. L’alternativa è quella di schierare il francese nel ruolo di centrale, con lo spostamento di Acerbi sul centro-sinistra e l’inserimento di Yann Bisseck sul centro-destra.

ALTRI RUOLI – In Udinese-Inter, Yann Sommer tornerà a disposizione e dunque titolare, dopo l’ottima prestazione di Emil Audero in casa contro l’Empoli. Sulla destra il ballottaggio è tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian, con il primo attualmente favorito. Per il resto non dovrebbero esserci grandi sorprese, con la conferma ancora una volta del trio formato da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, e Federico Dimarco a sinistra. Attacco titolare con Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer;