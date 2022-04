Parolo: «Inter-Milan, chi vince dà peso a una cosa! Perisic è un robot»

L’Inter ha strappato altri tre punti importanti sul campo dello Spezia e adesso si appresta a sfidare il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Marco Parolo ha parlato della sfida infinita tra le due milanesi e della grande stagione di Perisic a DAZN.

PROVA DI FORZA – L’Inter e il Milan si sfideranno martedì 19 aprile nel derby valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo Marco Parolo si tratta di una prova di forza: «Può dare secondo me un seguito alle prossime partite, è una prova di forza tra le due squadre e chi vince dà peso alla propria autorità. È una sfida psicologica e secondo me l’Inter vorrà fare una partita tosta perché ha in testa ancora il derby di ritorno in campionato».

FRA I MIGLIORI – Parolo definisce poi la stagione di Ivan Perisic: «Perisic è un robot, non sbaglia una partita quest’anno e continua ad andare su e giù sulla fascia. Venerdì si è inventato la giocata sull’esterno per l’assist di Lautaro Martinez. È un continuo andare avanti e indietro, non lo fermi. Marcelo Brozovic ha sbloccato una partita mai facile, mancava solo il gol alla sua stagione. La settimana è importante sia per l’Inter sia per il Milan, il prossimo turno di campionato potrebbe essere decisivo».