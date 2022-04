Correa, arma in più per Inzaghi e talismano per l’Inter! Con lui 9 su 9 (+1)

Correa, dopo il momento attraversato a inizio 2022 per via di un infortunio, si sta riprendendo l’Inter a suon di buone prestazioni in questo finale di stagione. Anche venerdì l’argentino, in campo per 60 minuti, non ha trovato la rete ma ha fornito una prova soddisfacente. Inoltre, c’è un dato scaramantico che pende decisamente a suo favore.

IN ASCESA – Joaquin Correa si sta rivelando un’ottima arma in questo finale di stagione con Simone Inzaghi che dopo l’ottima prova con il Verona ha deciso di riconfermarlo con lo Spezia. Il tecnico dell’Inter adesso può vantare ampia scelta in ogni reparto con tutta la rosa a disposizione e anche per il derby di Coppa Italia con il Milan i ballottaggi saranno aperti. All’argentino ex Lazio sta mancando solo un po’ di cattiveria in più davanti alla porta ma non è un problema per una squadra come l’Inter che fa del gioco di squadra la sua arma in più (vedi articolo).

TALISMANO – Spostandosi poi su dati meno tecnici e più “scaramantici”, Correa da titolare si sta rivelando un vero e proprio talismano. Con lui in campo dal 1′, l’Inter ha sempre vinto: nove su nove in campionato più Inter-Empoli di Coppa Italia (anche se in quest’ultima partita è rimasto in campo appena cinque minuti). Un fattore, magari più casuale rispetto ad altri, che pende decisamente a suo favore in questo rovente finale di stagione a cui ci si aggrappa veramente a tutto. Il prossimo step è Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Una partita mai banale, men che meno in questo preciso momento, con le due squadre in piena lotta scudetto. Ci sarà da lottare e far gol: Inzaghi si affiderà al suo talismano Correa oppure ai due che finora hanno segnato di più?