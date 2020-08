Pardo: “Lukaku, stagione pazzesca! Inter, cresciuta consapevolezza”

Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter, vittoriosa nella serata di ieri contro il Bayer Leverkusen. Una battuta, inoltre, su Romelu Lukaku.

FONDAMENTALE – Queste le parole di Pierluigi Pardo: «Lukaku? Stagione dai contorni pazzeschi, ha fatto 31 gol in stagione. È un attaccante che non va giudicato per i gol, perché fa tante cose pazzesche. Poi vai a vedere i gol e ti rendi conto che segna tanto. Ha fatto qualche errore, penso alla partita con il Barcellona, ma è fondamentale per i nerazzurri. Inter? Non ha giocato alla grande con il Getafe, i nerazzurri sono stati più brillanti ieri, hanno creato tante occasioni. È una squadra che si esalta negli spazi. Ho visto una bella Inter ieri sera, sta crescendo la consapevolezza. Eriksen? Io credo che sia stato un affare economico per l’Inter. Con il tempo potrà essere inserito. Conte ha portato avanti un meccanismo di semplificazione e lui, al momento, non è previsto».