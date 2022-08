Pardo: «Girone Inter non facile a differenza del Milan! Le due avversarie…»

Pardo ha commentato anche il girone dell’Inter in Champions League. L’argomento di giornata non può non essere il sorteggio di Istanbul. Il giornalista e telecronista di DAZN ne ha infatti parlato a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, dando il suo punto di vista sulle possibilità di passaggio del turno.

GIRONE DIFFICILE – Delle italiane in Champions League, il girone dell’Inter è sicuramente quello che fa più paura (vedi video). Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Questi gli avversari dei nerazzurri in Europa. A tal proposito ha parlato Pierluigi Pardo: «L’Inter non ha avuto un girone facile, a differenza del Milan. I rossoneri devono passare come primi! L’Inter invece deve fare molto bene ma può farcela. Nonostante non sia più il Barcellona di una volta, rimane una grande squadra. Inter e Napoli erano le due squadre peggiori da trovare in terza fascia. Anche Bayern Monaco e Barcellona non saranno contenti di aver beccato i nerazzurri». Queste le parole di Pardo su sorteggi di Istanbul e in particolare sul Gruppo C nerazzurro.