Inter-Roma, già biglietti in vendita ma non per tutti (momentaneamente)

Inter-Roma, match valido per l’ottava giornata di Serie A, è in programma nel weekend di ottobre. Da oggi partirà la prima vendita dei biglietti con disponibilità però limitata

AL VIA − “Dalle ore 16 di oggi, venerdì 26 agosto, e fino alla mezzanotte di lunedì 29 agosto, saranno disponibili in vendita anticipata per i titolari di tessera Siamo Noi i biglietti per Inter-Roma, partita valida per l’ottava giornata di Serie A 2022/23 che si giocherà il primo weekend di ottobre (data e ora da confermare). Potrai acquistare fino a 4 biglietti per te e i tuoi amici nerazzurri, a partire da soli 20€”.

Fonte: Inter.it