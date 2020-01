Pardo: “Eriksen, che affare dell’Inter! Una differenza con Vidal. Conte…”

Pardo ha commentato l’acquisto di Eriksen da parte dell’Inter di Conte. Il giornalista e conduttore, nel corso di “Tutti Convocati” su Radio 24, elogia il colpo nerazzurro

ANALISI – Così Pierluigi Pardo: «Christian Eriksen? Ho visto il video postato stamattina dall’Inter (vedi articolo, ndr), bellissimo e molto creativo, con il sogno e con Eriksen che diventa il direttore d’orchestra alla Scala. Bellissimo, insomma, grande colpo e grande storytelling. Adesso la parola spetta al campo, è chiaro che stiamo parlando di un giocatore potenzialmente enorme. Vale il discorso di Romelu Lukaku, il giocatore lo conosciamo ed è di grande qualità. Bisogna capire quanto gli ci vorrà per ambientarsi e trovare una sua collocazione. L’unica cosa che mi sento di dire rispetto ad Arturo Vidal, che sappiamo che l’Inter ha cercato, quello era un acquisto facilmente inquadrabile da subito. Questo però potenzialmente è un crack, tra l’altro comprato a una cifra che mi sembra un affare. Credo sia solo un tema di spaziature in campo, secondo me è una sfida affascinante e bellissima. Vidal non è che l’Inter non l’ha voluto prendere, non ci sono state le condizioni. Era un giocatore di cui sapevi modo e interpretazione del modulo di Antonio Conte. Si aprono scenari più interessanti, più alternative, c’è più dibattito. Vidal lo mettevi là».