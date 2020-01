De Rosa: “L’Inter si affida a Sanchez, se sta bene non servono altre punte”

Questa sera l’Inter scenderà in campo contro la Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà una prova importante per Alexis Sanchez, in cerca della migliore condizione

SANCHEZ IMPORTANTE – Questa sera contro la Fiorentina ci sarà un’importante occasione per Alexis Sanchez per prendersi il suo ruolo nell’Inter dopo un avvio di stagione tormentato dagli infortuni. Il punto di Geri De Rosa per Sky Sport: «Se l’Inter vuole andare avanti deve avere un Sanchez in forma. Conte ha deciso di affidare a Sanchez il ruolo di cambio di Lautaro Martinez. I dubbi sono sul recupero, ma stiamo parlando di un giocatore che forse ha avuto una carriera inferiore a quello che ci si sarebbe attesi ma è comunque di alto livello e ha giocato con Barcellona, Arsenal o Manchester United. Se sta bene come cambio ci sta e l’Inter non ha bisogno di insistere per cercare un’altra punta. Il passaggio del turno passa attraverso questo giocatore che soprattutto per motivi fisici non ha ancora fatto vedere il suo valore».