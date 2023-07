Pardo: «Cuadrado? Non parlerei di etica! Le simulazioni però…»

Il passaggio di Juan Cuadrado in nerazzurro ha suscitato la rabbia dei tifosi, non solo per quanto successo durante l’ultimo derby d’Italia, ma soprattutto per le simulazioni. Proprio questo è stato uno dei temi trattati a Radio24, con l’intervento del giornalista Pierluigi Pardo che ha espresso la sua opinione in merito.

LA SIMULAZIONE – Pierluigi Pardo ha espresso così la sua opinione sulle critiche rivolte all’esterno colombiano: «Cuadrado simulatore? Non conosco giocatori in assoluto che chiedono scusa dopo una simulazione, quindi è difficile giudicare o parlare addirittura di etica, mi sembra un po’ eccessivo. In Inghilterra la simulazione è la cosa peggiore, però lì è il contesto che fa sì che il calciatore provi quasi vergogna se si trova a dover simulare, da noi è la stessa cosa? Questa è la domanda. A me piace molto l’approccio inglese alla simulazione, perché è il “peccato” più brutto che esiste nel calcio».