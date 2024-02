Paparesta: «Inter, messa seria ipoteca! Sensi può essere utile»

Paparesta tira in ballo Sensi per la parte decisiva della stagione dell’Inter, dopo il mancato trasferimento al Leicester City. L’ex arbitro, su Sportitalia, lo cita come elemento integrante del gruppo.

IN DISCESA – Gianluca Paparesta trova la classifica indirizzata: «È chiaro che ci sono ancora tante partite. L’Inter però ha dimostrato di non avere rivali, se continua a giocare in questa maniera, con questo gioco e questi elementi. È poi vero che l’Inter ha una rosa vasta: forse in avanti, dietro Lautaro Martinez e Marcus Thuram, non ha i ricambi come negli altri ruoli. Ma a centrocampo, oltre Hakan Calhanoglu, vedo cosa sta facendo Henrikh Mkhitaryan e addirittura Stefano Sensi che non è andato via potrebbe essere utile. Di Nicolò Barella nemmeno ne parliamo. Penso che l’Inter abbia messo una seria ipoteca, poi nel calcio tutto può succedere».