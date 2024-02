Impallomeni: «Inter squadra da Premier League! Differenza con le altre»

L’ex calciatore Stefano Impallomeni è prodigo di complimenti per un’Inter che continua a stupire tutti per il suo modo di giocare. Anche e soprattutto dopo la gara contro la Juventus, come sottolinea a TMW Radio.

SQUADRA EUROPEA – Stefano Impallomeni ha solo parole al miele per l’Inter dopo la vittoria sulla Juventus: «È ancora lunga, ma credo che abbia costruito qualcosa di significativo. La partita dà misura della differenza che si è vista in campo. I nerazzurri giocano il miglior calcio d’Italia e forse d’Europa, il lavoro di Inzaghi è straordinario. Per me se la può giocare con il Manchester City. È una squadra da Premier League. Non ricordo una squadra così come gioco da tempo, il tecnico è maturato davvero tanto»