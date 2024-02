Assogna: «Roma, una novità con l’Inter! Lukaku? Sarà divertente»

L’Inter sabato prossimo andrà all’Olimpico a far visita alla nuova Roma di De Rossi, reduce da tre vittorie consecutive con relativo balzo in classifica. Paolo Assogna, oltre al buon momento, sottolinea la vera novità del nuovo corso giallorosso: di seguito il suo intervento a Sky Sport

VENTO NUOVO – L’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica a +4 sulla Juventus, sabato andrà a sfidare la Roma allo stadio Olimpico. Il nuovo corso targato Daniele De Rossi ha portato una grande novità, come sottolinea Paolo Assogna: «Oltre i 9 punti in classifica, la cosa buona è che si sta vedendo un’idea e lo sviluppo di questa idea. Il fatto nuovo che potremmo vedere contro l’Inter è che la squadra non farà solo la fase difensiva per paura dell’avversario ma che magari, con un dosaggio diverso vista la caratura dell’avversario, si prenderà dei rischi provando a imporre il proprio gioco. Lukaku? Sarà divertente vederlo contro i suoi ex compagni».