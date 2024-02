Frattesi al secondo stop stagionale: dall’Inter cautela. Nel mirino una partita − CdS

Per la seconda volta in stagione Davide Frattesi dovrà fermarsi. L’ex Sassuolo ha subito un risentimento muscolare e salterà Roma-Inter. I nerazzurri predicano cautela sul rientro.

SECONDO STOP − Dopo lo stop di settembre, Frattesi è obbligato nuovamente a dare forfait. Per l’ex centrocampista del Sassuolo risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Ciò significa che dovrà saltare la partita contro la squadra della sua città, Roma-Inter, per poi essere rivalutato prossima settimana. Venerdì prossimo, il 16 febbraio ci sarà Inter-Salernitana, mentre quattro giorni dopo il primo confronto in Champions League contro l’Atletico Madrid. Da Appiano Gentile predicano cautela. E potrebbe essere proprio la prima sfida contro gli spagnoli, la partita del rientro di Frattesi. In questa stagione, l’azzurro è partito titolare più volte in Europa rispetto al campionato (rispettivamente 4 e 2 volte). Nelle partite da subentrato, ha avuto sempre un impatto importante riuscendo a siglare gol e assist pesanti come col Verona o nella semifinale di Supercoppa con la Lazio. Se ovviamente dimenticare il 5-1 contro il Milan. Con Frattesi ai box, il centrocampo dell’Inter è chiamato agli straordinari: da Calhanoglu alle due mezzali Barella e Mkhitaryan.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia