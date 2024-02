Inter fa paura in Europa: i numeri e il cambio piano di Inzaghi – TS

Inter impegnata ancora su due fronti ma la situazione in Italia adesso è diversa prima di tornare a giocare in Europa. La strategia di Inzaghi finora ha dato i frutti sperati e può essere invertita per continuare a migliorare i numeri. I dettagli sul quotidiano Tuttosport odierno

AL TOP IN EUROPA – L’Inter ha la miglior media punti in rapporto delle gare disputate e soprattutto la miglior differenza reti nei Top-5 campionati europei. La squadra di Simone Inzaghi fa registrare un +41 in Serie A, anche grazie al portiere con più clean sheet in Europa. Solo in campionato sono 14 le partite con la porta di Yann Sommer inviolata. Nello specifico, ben 51 gol fatti da Lautaro Martinez e compagni. E solo 10 gol subiti da Sommer. Numeri che adesso fanno paura alle altre pretendenti internazionali. L’Inter si ripresenterà in Champions League per giocare la seconda parte gestendola in modo opposto alla prima. Come sottolineato dal collega Stefano Pasquino sulle pagine di Tuttosport, a Inzaghi non serve più sfruttare il turnover per provare a fare il vuoto in campionato. Lo ha fatto con successo nella fase a gironi. Adesso il turnover è previsto venerdì 20 in Inter-Salernitana di Serie A così da poter schierare l’undici migliore martedì 20 in Inter-Atletico Madrid di Champions League. Obiettivo quarti di finale e poi il sorteggio definirà l’eventuale cammino fino a Londra. Le avversarie in Europa iniziano seriamente a temere l’Inter di Inzaghi: la squadra che va più forte di tutte al momento.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino