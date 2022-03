Paparesta: «Dybala via da Torino. Potrebbe andare all’Inter per 2 ragioni»

Gianluca Paparesta, su Sportitalia, ritiene che l’avventura di Dybala alla Juventus sia ormai arrivata al capolinea. L’ex arbitro lo vedrebbe bene all’Inter per due motivazioni in particolare

VIA DA TORINO − L’intervento di Paparesta sul caso Dybala-Juventus: «La vedo difficile che Paulo Dybala possa rimanere alla Juventus. Però potrebbe andare all’Inter per riscattarsi. Inoltre, andrebbe in una società in cui ritroverebbe Beppe Marotta che lo conosce molto bene. Il dirigente sta facendo un ottimo lavoro all’interno della società nerazzurra».