Cambiaso, l’Inter fa sul serio: obiettivo concreto. Su di lui anche altre 2 big

Per Cambiaso, l’Inter fa sul serio. I nerazzurri hanno messo nel mirino il laterale del Genoa per rafforzare la fascia sinistra. Sul giocatore, occhio anche ad altre due big di Serie A

OBIETTIVO − L’Inter ha messo gli occhi su Andrea Cambiaso. Non ha dubbi Alfredo Pedullà su Sportitalia. Il giocatore è al momento al Genoa con contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Per il club nerazzurro, si tratta di un obiettivo più che concreto indipendentemente dal rinnovo di Ivan Perisic e dall’arrivo a gennaio di Robin Gosens. Sul giocatore, ci sono anche altre due big di Serie A: Juventus e Napoli.