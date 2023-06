Paolillo: «Inter, attacco e difesa da rifare! Onana via? Vicario…»

Ernesto Paolillo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del mercato dell’Inter fra la cessione di Brozovic ed il possibile approdo di Vicario e non solo

DA RIFARE – Queste le parole di Paolillo: «Inter? Sia la difesa che l’attacco sono da rifare. L’età media della difesa è altina, quindi non vedo tutto tranquillo e tutto roseo. Non considero Correa un giocatore da Inter e in attacco c’è da fare investimenti importanti. Cessione Brozovic? È stata una sommatoria di fattori, dall’età, alla convenienza economica dell’affare, fino alle scelte personali del giocatore quando è andato a curarsi. Se c’è uno da sacrificare a centrocampo, quello è proprio lui, perché credo che non sia il caso di puntare per il futuro sul ragazzo, senza dimenticare il grandissimo apporto dato alla causa».

OBIETTIVI – Paolillo parla del possibile approdo di Vicario all’Inter. Una battuta anche su Frattesi e Milinkovic-Savic, obiettivi per il centrocampo: «Vicario è un grande profilo. Meglio fare plusvalenza sul portiere, che è più facile da sostituire rispetto ad altri ruoli dove bisogna trovare degli equilibri. Milinkovic-Savic o Frattesi? Io prenderei Frattesi per l’età, la prospettiva, l’ingaggio e per produrre un’ossatura italiana nella squadra, che è motivo di fidelizzazione. Ora come ora Frattesi ha un potenziale di crescita superiore a Milinkovic-Savic. Occhio però a un nuovo caso Bremer: bene fece l’Inter a non superare quel limite che invece fu varcato dalla Juventus. Spero che l’Inter non sia costretta a correre sul filo del rasoio anche quest’anno. Asllani? Mi auguro che possa essere impiegato più spesso. Mi dicono che abbia un carattere valido e che si sia inserito bene nello spogliatoio».