Marchetti: «Milinkovic-Savic? L’Inter ci pensa in un caso! Inzaghi…»

Luca Marchetti, sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del mercato dell’Inter con Frattesi e Milinkovic-Savic obiettivi di mercato

DA RIFARE – Queste le parole di Marchetti: «Frattesi? C’è l’Inter, c’è la Roma, la Juventus ha degli argomenti per convincere il Sassuolo nonostante ci siano in nerazzurri in vantaggio. Milinkovic-Savic? La Lazio chiede 40 milioni di euro. Ad oggi non è stata aperta alcuna trattativa, il procuratore di Milinkovic cerca di trovare le soluzioni. Lotito fa un ragionamento: per meno di 40 milioni si rischia di mettere a repentaglio la qualificazione in Champions League o un’eventuale lotta per lo scudetto. Se non si dovessero incastrare certe cose con Frattesi l’Inter potrebbe pensarci. Inzaghi l’ha avuto, lo conosce bene le sue caratteristiche e le sue qualità».