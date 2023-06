Longhi: «Frattesi verso l’Inter, ma discorsi restano complicati»

L’Inter resta in pole position per Davide Frattesi del Sassuolo. Un colpo a cui i nerazzurri stanno lavorando da tempo, ma che, come sostiene Bruno Longhi sulle frequenze di Radio Sportiva, resta complicato a causa della situazione finanziaria.

DISCORSI COMPLICATI – Si sa, nelle ultime stagioni il mercato dell’Inter resta complicato da effettuare. I problemi economici della società impongono determinate scelte e quella di Davide Frattesi non fa differenza. Come riporta anche il giornalista Bruno Longhi: «Frattesi è indirizzato verso l’Inter grazie ai rapporti Carnevali-Marotta. Ma è un discorso complicatissimo: le intenzioni ci sono e quindi i nomi accostati sono credibili, ma prima bisogna vendere. In base a chi vendi, poi devi tappare quel buco».