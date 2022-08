Palmeri: «Su Skriniar certezza Inter. Ma restano i punti di domanda»

Skriniar non lascerà più l’Inter, come annunciato oggi da Zhang (vedi articolo). Palmeri, in collegamento da sotto la sede del club per Sportitalia Mercato, non si nega però una frecciatina al presidente.

DA CHIARIRE – Tancredi Palmeri ha qualche critica nei confronti dell’atteggiamento societario: «L’unica certezza che abbiamo è che Milan Skriniar rimane all’Inter e non è stato ceduto al PSG. Rimangono però tanti punti di domanda. Se l’intenzione di Steven Zhang fosse stata non vendere Skriniar a prescindere, considerato che il PSG aveva avvisato del suo arrivo a Milano e l’Inter sapeva grossomodo dell’offerta, avrebbe evitato il viaggio ad Antero Henrique. Peraltro segnalato a Milano senza che nessuno l’abbia visto. Piero Ausilio è sparito dalla sede, poi è riapparso verso le 17 e da lì sono andati tutti allo stadio».