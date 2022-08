Marchegiani: «Contento per Acerbi e per Inzaghi! Messaggio forte Inter»

Acerbi si avvicina all’Inter (vedi articolo), un acquisto che avrebbe Inzaghi come uno dei principali sostenitori. In collegamento da Bari per la trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Marchegiani commenta la notizia data da Di Marzio.

ACQUISTO PROMOSSO – Luca Marchegiani vede bene il possibile nuovo trasferimento dalla Lazio all’Inter: «Contenti per Francesco Acerbi ma anche contento per Simone Inzaghi, che ha visto in qualche modo confermati i suoi desideri. Voleva avere Acerbi e si era anche esposto abbastanza su Milan Skriniar. È importante che la società abbia seguito l’input dell’allenatore, credo che sia un messaggio forte da parte dell’Inter nei confronti di tutti».