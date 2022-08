Pedullà: «Skriniar, Zhang ha fatto 30 ora 31! Mercato Inter, fine equivoco»

In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, Pedullà avverte Zhang di come sia necessario chiudere il cerchio su Skriniar. Per lui in uscita l’Inter non farà altre operazioni.

TUTTO IN CHIUSURA – Alfredo Pedullà non ha più dubbi: «Su Milan Skriniar la situazione era molto chiara. Se ti presenti al 19 agosto con cinquanta milioni, e anche prima ti eri presentato con cinquanta milioni, è normale che venga respinto. Per me è una non-notizia su una cifra che non cambia, il PSG non scialacqua più come prima. Adesso Steven Zhang, che ha fatto trenta, deve fare trentuno e portare a sei-sei milioni e mezzo il contratto, al tetto di Marcelo Brozovic. Spero che prima della fine del mercato si possa arrivare alla fine, il PSG aveva offerto sette milioni e mezzo. Per me il mercato dell’Inter in uscita oggi è finito: usciamo dall’equivoco. Francesco Acerbi sta spingendo molto, Trevoh Chalobah è un profilo interessante ma il Chelsea non vuole andare oltre il prestito secco e per l’Inter sarebbe un investimento a perdere. Manuel Akanji è un’operazione onerosa e ci vorrebbe un’apertura».