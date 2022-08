Skriniar, l’Inter accelera per il rinnovo: non vuole aspettare! Due modelli – Sky

L’Inter ha respinto l’ultimo tentativo del PSG per Skriniar (vedi articolo) e ora pensa al rinnovo. Dopo aver parlato dell’avvicinamento su Acerbi (vedi articolo), da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio dà le tempistiche per l’accordo con lo slovacco.

NON LASCIA, RINNOVA! – Milan Skriniar resterà e anche a lungo, con Gianluca Di Marzio che dà per vicino il prolungamento: «Non solo tolto dal mercato, ma anche un rinnovo di contratto che l’Inter vuole portare a termine in questi giorni. Non vuole aspettare l’1 settembre: ha già parlato col giocatore, sta parlando. Farà una sua proposta importante, stile Nicolò Barella e Lautaro Martinez che hanno rinnovato i contratti a cifre da top. Vedremo poi chiaramente se Skriniar accetterà e che tipo di trattativa sarà, ma l’Inter vuole velocemente blindarlo perché ha solo un anno di contratto».