Palmeri: «Inzaghi ha rischiato. Ma lo spogliatoio era dalla sua»

Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia, nel corso della puntata odierna ha parlato dell’Inter e del percorso fatto da Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri dopo una finale di Champions League giocata alla pari contro il Manchester City.

FUTURO – Nel corso del servizio su Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato del percorso che Simone Inzaghi ha fatto sulla panchina dell’Inter dopo una stagione in cui ha rischiato grosso. Queste le sue parole: «Il momento crocevia credo siano state quelle 24/48 ore alla vigilia del ritorno di Champions League dei quarti di finali. In quel momento, sui giornali, c’era il casting per il futuro dell’allenatore dell’Inter. C’era un 50% della tifoseria che era scettica sul suo operato, che ancora si risentivano per lo scudetto perso contro il Milan. Anche in società hanno avuto qualche dubbio, ma lo spogliatoio però era con Inzaghi. Da mesi invece, sono tutti dalla sua parte. Alla fine però le prestazioni hanno dato ragione al mister. Adesso è opinione di tutti che l’Inter debba vincere lo scudetto, a inizio anno invece non era così. Va sottolineato il lavoro fatto dopo aver perso tantissimi giocatori importanti nell’ultima estate».