Bordon: «Inter, iniezione di fiducia. A Inzaghi do un merito»

L’ex portiere nerazzurro Ivano Bordon ha parlato di Inter-Juventus e, ai microfoni di TMW Radio, ha dato un merito in particolare a Simone Inzaghi.

MERITO – Ivano Bordon apre così la sua analisi su Inter-Juventus: «È una buona iniezione di fiducia e morale. Ci ha fatto capire dove possono arrivare. Penso abbiano la consapevolezza di poter fare il massimo e vedremo se riusciranno a ragionare sempre come ieri sera. Pavard e Bastoni non hanno fatto bene solo in fase difensiva, ma anche in quella di accompagnamento. Grande merito anche per Inzaghi, che li ha ruotati e tenuti sempre pronti».

CONSAPEVOLEZZA – Bordon ha poi parlato del possibile percorso dell’Inter in Champions League: «Penso ci sia la consapevolezza della forza e della qualità, penso vogliano andare avanti anche in Coppa. L’Atletico Madrid non è una squadra facile da affrontare e poi nel loro stadio il clima è davvero complicato».