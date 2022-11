Palmeri: «Inter, Inzaghi ragiona su un turnover contro il Bologna. La certezza è…»

Palmeri interviene alla vigilia di Inter-Bologna per commentare il clima in casa nerazzurra. In collegamento da Milano, il giornalista ha parlato delle probabili scelte di Inzaghi sulla formazione da schierare nella prossima partita di Serie A. Di seguito le parole dell’inviato di Sportitalia nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

CLIMA TESO – Tancredi Palmeri racconta le sensazioni e gli ultimi aggiornamenti alla viglia di Inter-Bologna. In diretta da San Siro, il giornalista interviene nella trasmissione di Sportitalia e dichiara: «Il clima a Milano è particolare. Forse, fin troppo teso. Le parole di Beppe Marotta (vedi articolo) non sono state banali. Se si è esposto in quella maniera, probabilmente, è perché ci si è indispettiti per come l’Inter ha perso contro la Juventus e per quante altre volte è successo. Ora i nerazzurri non devono distrarsi, né con il Bologna né con l’Atalanta. Simone Inzaghi ragiona su qualche turnover, ma non troppo. Anche perché, quando esageri con il turnover, rischi di non fare in tempo a recuperare la partita. La probabile formazione dell’Inter domani? Dopo lo stop con la Juventus per via dell’influenza, rientra Alessandro Bastoni con Stefan De Vrij in panchina. Probabilmente Marcelo Brozovic (vedi articolo) giocherà dal primo minuto, facendo tornare Hakan Calahnoglu al suo posto e Henrikh Mkhitaryan in panchina. Denzel Dumfires e Federico Dimarco, invece, probabilmente continueranno a giocare. Soprattutto dopo il comunicato, arrivato in giornata dall’Inter, sulla distrazione ai flessori di Matteo Darmian. Davanti sicura la presenza di Joaquin Correa e la voce su Edin Dzeko cresce. Io, però, continuo a pensare che giocherà Lautaro Martinez. Lui ha meno bisogno del turno di riposo e provare la sua carta nella seconda parte della partita potrebbe essere peggio». Queste le probabili mosse dell’allenatore dell’Inter, secondo quanto riportato da Palmeri, in collegamento nella trasmissione “Sportitalia Mercato”.