Zara: «Lukaku invecchiato di colpo o ha problema che non può risolvere?»

Furio Zara lancia una provocazione su Lukaku, out dall’Inter praticamente da fine agosto. Dopo due spezzoni di gara contro Viktoria Plzen e Sampdoria, il belga si è nuovamente infortunato

PROBLEMI − Furio Zara, in collegamento su Rai Sport, elenca le problematiche nerazzurre: «Delle 5 partite perse, 4 sono negli scontri diretti. Il vero problema è la mancanza di Lukaku. O è invecchiato di colpo o ha un problema che non riesce a risolvere. L’Inter deve mettersi nuovamente a macinare punti altrimenti diventerebbe incolmabile il distacco dalle prime posizioni. I 19 gol subiti sono troppi per una squadra come quella di Inzaghi».