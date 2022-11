Barzaghi: «Parole Marotta? Un richiamo per tutti! Inter, serve confrontarsi»

Barzaghi ha detto la sua sulle dichiarazioni forti di Beppe Marotta all’indomani del KO contro la Juventus allo Stadium. Un richiamo per giocatori e allenatore. Domani Inter-Bologna

RICHIAMO − In merito a quanto detto dall’AD nerazzurro (vedi articolo), Matteo Barzaghi ha spiegato cosa sta succedendo ad Appiano Gentile: «Parole Marotta da interpretare come un segnale forte della società, un richiamo fatto a tutti. I numeri impongono serie riflessioni. L’Inter è la sestultima difesa della Serie A, la peggiore in trasferta. KO contro la Juventus che ha riportato a galla i problemi visti a settembre dell’Inter. Pomeriggio allenamento, occasione per parlare e confrontarsi tutti assieme».