Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez in discoteca, l’Inter lo multa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lautaro in disco è un caso. L’Inter stasera contro il Bologna: argentino in campo ma verrà multato. Sarebbe stata una scelta già inappropriata in condizioni normali. Perché stare fuori fino a tardi due giorni prima di una partita non è certo la scelta migliore per un calciatore.

TUTTOSPORT

Festa dopo il flop. L’Inter multa Lautaro. Ancora furiosa per il KO con la Juve, la società non ha gradito e ha strigliato l’attaccante.