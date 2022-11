FOTO – Brozovic festeggia le 300 presenze con la maglia dell’Inter

Marcelo Brozovic, con il rientro in campo contro la Juventus all’Allianz Stadium, ha toccato quota 300 presenze con la maglia dell’Inter. Il croato così questo grande traguardo

TRECENTO – Marcelo Brozovic domenica sera ha raggiunto un grande traguardo. Il croato, con il rientro in campo dopo l’infortunio avvenuto in Juventus-Inter di domenica sera, ha raggiunto quota 300 presenze con la maglia dell’Inter in diverse competizioni. Il numero 77 nerazzurro ha celebrato questo traguardo con una storia sul proprio profilo Instagram.

Ecco la foto pubblicata dal croato sul proprio profilo Instagram.