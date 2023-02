Palmeri: «Inter favorita, non c’è partita! Più sicura del Milan, eviti una cosa»

Vigilia di Inter-Milan, Derby di campionato. A presentare il match ci pensa Palmeri su Sportitalia.com parlando del momento delle due squadre e di cosa la squadra di Simone Inzaghi deve fare

FAVORITA − Tancredi Palmeri non ha dubbi sulla squadra che arriva meglio: «Come non si perde il derby, più che come si vince. Come in Supercoppa, tra Inter e Milan la questione è più gestire il timore. Anche se in 2 settimane la situazione è tremendamente cambiata: l’Inter è sempre più sicura nei grandi scontri; è in semifinale di Coppa Italia; ha scalato posizioni in classifica e anzi deve stare attenta ai punti buttati contro le piccole. Se in Arabia i nerazzurri arrivavano leggermente favoriti, stavolta sulla carta invece non c’è proprio partita, con l’Inter che gioca bene e deve preoccuparsi della solidità, mentre il Milan visto con il Sassuolo è stato il peggiore degli ultimi 3 anni ed ha fatto una figura semplicemente indecorosa».

TIMORE − Due le cose dovrà fare la squadra di Inzaghi. Il pensiero di Palmeri: «Oltre a anestetizzare le emozioni di Skriniar, l’Inter non teme il Milan ma deve avere paura della propria superiorità. È quella che l’ha tradita l’anno scorso, quando l’eccesso di sicurezza ha consentito che un pessimo Milan potesse aspettare fino al 75’ e fare girare Giroud prima e la stagione poi. L’Inter ha bisogno di cattiveria iniziale (e quella in verità c’è sempre), e soprattutto finale, quella che le consenta di chiudere le partite in senso lato, o pensando alla Supercoppa che le faccia affrontare lo sviluppo del match con identica spietatezza».