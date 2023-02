Inzaghi presenta Inter-Milan: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Milan, match della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare prima del terzo derby di questa stagione. Inter-Milan è la stracittadina che rimette di fronte – stavolta in Serie A – le due squadre a due settimane e mezzo dalla trionfale Supercoppa Italiana. Una sfida che mette in palio il secondo posto in classifica. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 12.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi.