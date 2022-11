Pagliuca: «Hall of Fame Inter, che orgoglio! Votate per il prossimo»

Proseguono le votazioni per i prossimi giocatori che entreranno a far parte della Hall of Fame dell’Inter. L’ex portiere Gianluca Pagliuca – già presente – ha invitato i tifosi a votare.

ORGOGLIO – Gianluca Pagliuca è tra i giocatori presenti nella Hall of Fame dell’Inter. Attraverso un video pubblicato dai canali social ufficiali della società, l’ex portiere ha rivelato tutto il suo orgoglio. Ricordando poi ai tifosi di votare per i prossimi ingressi: «Interisti, è arrivato il momento di votare per l’Hall of Fame. Io ne faccio già parte e ne sono molto orgoglioso. Mi raccomando, votate numerosi alla ricerca di altri giocatori che hanno fatto la storia di questa grandissima società. Sempre forza Inter!».