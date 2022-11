Inter, una settimana di sconti su merchandising e biglietti: le informazioni

Settimana di sconti in casa Inter per tutti i tifosi: torna infatti il Black&Blue Friday. Secondo quanto informa la società attraverso i suoi canali ufficiali, dal 21 al 28 novembre saranno diverse le offerte sul relative al merchandising e ai biglietti per le gare contro Empoli e Udinese.

SETTIMANA DI SCONTI – Torna il Black&Blue Friday in casa Inter: una settimana di sconti dal 21 al 28 novembre che si concluderà proprio nel giorno del Cyber Monday. I tifosi avranno l’opportunità di acquistare il merchandising ufficiale (tra cui tutte le maglie gara) con sconti fino al 30%. Prezzo speciale anche per i biglietti delle gare contro l’Empoli (in programma il 23 gennaio a San Siro) e Udinese (in programma il 18 febbraio).