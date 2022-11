Bagnoli: «Lautaro Martinez ha sposato progetto Inter! Alcaraz? Per me…»

Lautaro Martinez è il presente e il futuro dell’Inter mentre Alcaraz è il nuovo nome argentino nel mirino del club nerazzurro. Il procuratore Bagnoli, intervenuto a TMW Radio, ne descrive le caratteristiche

ANTIDIVO – Lautaro Martinez è molto richiesto all’estero ma secondo Andrea Bagnoli il numero 10 nerazzurro ha sposato in pieno il progetto: «Lautaro Martinez? Credo che abbia sposato il progetto dell’Inter anche perché la società lo ha fatto sentire importante, come merita. Antidivo? Sembra di sì, a volte si ha paura di prendere giocatori sudamericani perché potrebbero avere una testa diversa da quelli europei, ma non è il caso di Lautaro».

CARATTERISTICHE – Il nuove nome argentino sul taccuino dell’Inter è quello di Carlos Alcaraz. Bagnoli descrive le sue caratteristiche: «Un giocatore che nell’ultimo campionato argentino ha fatto la differenza. È veloce e vede anche la porta. Secondo me non è proprio una punta punta però credo che sia un giocatore dalle caratteristiche europee molto importanti. Un centrocampista offensivo che magari arrivando in Italia può stare anche dietro le punte. Ha grandissima qualità e gamba ma anche senso della porta. Lo vedrei insieme a Lautaro ma partendo un po’ più basso. Io penso che l’Inter delle strade le abbia percorse e ci sia solo da aspettare il Mondiale».