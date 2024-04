Paganin dubbioso: «Scudetto nel derby? L’Inter ha staccato la spina. C’è un pero»

Antonio Paganin fa il punto sull’Inter a pochi giorni dal derby. L’ex calciatore nerazzurro ha qualche dubbio sulla vittoria scudetto contro il Milan. Poi rivela l’uomo della stagione nerazzurra.

COME CI ARRIVANO – Antonio Paganin viene intercettato da TMW Radio nella settimana che conduce a Milan-Inter: «Le due milanesi arrivano al derby in due momenti differenti. L’Inter sembra un po’ aver staccato la spina dopo l’eliminazione in Champions League. Non ha più quella ferocia agonistica che l’ha contraddistinta nella prima parte della stagione, fino a Madrid. L’Inter è una squadra che, probabilmente, sta gestendo e sa che il traguardo è solo una questione di tempo. Ma non c’è più quella ferocia e la partita contro il Cagliari un po’ l’ha evidenziato. Il derby però dà motivazioni extra».

Inter, ecco chi è il migliore secondo l’ex Paganin

L’UOMO DELLA STAGIONE – Antonio Paganin spiega chi è, secondo lui, il calciatore più incisivo nell’Inter 2023/2024: «L’uomo più importante per l’Inter quest’anno è stato Federico Dimarco. Nel suo ruolo è unico, ha fatto un salto di qualità enorme. Si è confermato, cosa che non è mai semplice. Quest’anno poi ha fatto dei gol pazzeschi. Per continuità, forza, duttilità, perché all’occorrenza riesce anche a fare il terzo in difesa, Dimarco è unico. È lui che ha spiccato il volo».