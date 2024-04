Inzaghi può sorridere: in Milan-Inter uno scenario mai provato prima!

Il prossimo Monday Night di Serie A è tutt’altro che banale e Inzaghi lo sa bene, visto che in Milan-Inter si giocherà il primo match-point tricolore. Lo Scudetto, di ritorno a Milano, è in palio a San Siro, dove si preannuncia già uno scenario… atipico! Cerchiamo di capire perché

MILANO – La tensione aumenta. Il Derby di Milano, in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45, è potenzialmente storico. Per più motivi. Il più “banale”, che è anche il più importante, è la possibile assegnazione dello Scudetto a San Siro con cinque giornate di anticipo. Di conseguenza, l’impatto storico per l’Inter è dato dalla conquista della seconda stella proprio contro il Milan, che ambiva allo stesso obiettivo. Invece, a prescindere dal risultato di Milan-Inter, la seconda stella verrà cucita prima sulla maglia nerazzurra che su quella rossonera. Serve una vittoria per anticipare i tempi ma non è quello il problema, eventualmente. Per l’occasione Simone Inzaghi può cogliere positivamente una notizia, che ha dello “storico” in questa stagione.

Inzaghi e lo scenario atipico che si preannuncia per nel Derby di Milano

ROSA AL COMPLETO – Non è praticamente mai successo in stagione e potrebbe verificarsi proprio alla 33ª giornata di Serie A, quando è prevista Milan-Inter a San Siro. Salvo imprevisti nei giorni che precedono il Derby di Milano, l’Inter si presenterà all’appuntamento con tutto l’organico a disposizione di Inzaghi. Uno scenario, per un motivo (infortunio) o un altro (squalifica), mai verificatosi in questa stagione. Ciò significa sia poter schierare la formazione-tipo dall’inizio sia optare per i cinque subentrati ideali dalla panchina. Inzaghi riavrà a disposizione Benjamin Pavard in difesa e soprattutto il capitano Lautaro Martinez in attacco, dopo aver scontato le squalifiche in Inter-Cagliari. E questo permette di sviluppare più idee per Milan-Inter.

Milan-Inter nel Monday Night di Serie A: le scelte nerazzurre

PROBABILE FORMAZIONE – Più opzioni, più ballottaggi. Anche in vista di Milan-Inter non mancherà il testa a testa tra l’ex rossonero Matteo Darmian e Denzel Dumfries, che parte sempre dietro nelle gerarchie sulla fascia destra. Difficile che in difesa Stefan de Vrij riesca ad avere la meglio sull’altro ex di turno, Francesco Acerbi, poco brillante di recente ma prima scelta al centro per Inzaghi. Stavolta a centrocampo nessuna paura per Henrikh Mkhitaryan, ancora diffidato ma non più a rischio Derby di Milano. In attacco, invece, non esistono davvero dubbi sulla coppia che scenderà in campo dall’inizio contro il Milan. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Milan-Inter di Serie A, in attesa dei primi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.