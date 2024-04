Milan, prima c’è la Roma: gli indizi nelle scelte di Pioli a -5 dall’Inter

Il Milan resta focalizzato sulla sfida d’Europa League contro la Roma. Pioli prepara la formazione e l’Inter osserva interessata pensando alle scelte di lunedì.

PREPARAZIONE – Mentre oggi l’Inter inizia a preparare ad Appiano Gentile il derby di lunedì prossimo, il Milan deve concentrarsi sul ritorno dei quarti d’Europa League contro la Roma. La squadra di Stefano Pioli è all’aeroporto di Milano Malpensa, pronta a partire verso la Capitale dove domani dovrà provare a ribaltare il risultato di svantaggio dell’andata.

Fra le scelte di Pioli indizi per Milan-Inter

SCELTE – L’Inter, intanto, osserva da spettatrice, interessata alle scelte di Pioli per Roma-Milan, nelle quali potrebbero esserci indizi interessanti anche in ottica derby. Stando a quanto riportato dall’inviato di Sky Sport 24, Beppe Di Stefano, la prima risposta arriva in difesa, dove Gabbia sembra aver vinto il ballottaggio su Thiaw. A centrocampo, invece, non ce la farà Pobega, tornato in gruppo ma non a disposizione per la sfida di Europa League. C’è la probabilità, dunque, che il calciatore riesca a rientrare in tempo per l’Inter. In attacco, poi, Pioli sembra intenzionato a puntare sul tridente Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. Chukwueze, invece, partirà dalla panchina e verrà sfruttato come arma a partita in corso.

Probabile formazione

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.