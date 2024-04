Valentini, la rottura col Boca Juniors prosegue: le novità in ottica Inter

Negli ultimi giorni è emerso il nome di Valentini, difensore del Boca Juniors, come possibile opzione per l’Inter. Su di lui ci sono novità, visto che prosegue lo scontro frontale con gli Xeneizes.

FUORI ROSA O QUASI – Da qualche giorno è nata una frattura fra Nicolas Valentini e il Boca Juniors. Oggetto della discussione il rinnovo di contratto del difensore argentino classe 2001, in scadenza al prossimo 31 dicembre. La sua volontà è quella di non prolungare, cosa che ha fatto infuriare la sua società. Che l’ha messo fuori rosa, mentre nel frattempo aumentavano le voci anche sull’Inter.

LE NOVITÀ – Stanotte, il Boca Juniors ha giocato la quattordicesima e ultima giornata della prima fase di Copa de la Liga Profesional. Valentini era presente alla Bombonera, su uno dei palchi. Alcuni tifosi se ne sono accorti e non erano molto contenti del suo comportamento. Il successo per 1-0 sul Godoy Cruz ha fatto qualificare il Boca Juniors alla prossima fase, i quarti di finale, complice il quarto posto con 25 punti. Nel prossimo fine settimana ci sarà un match di tutto rispetto: il Superclasico contro i rivali di sempre del River Plate, che ha finito in prima posizione l’altro girone. Se Valentini non dovesse esserci, come probabile, sarebbe un’ulteriore conferma della rottura insanabile. Con l’Inter fra le opzioni per la prossima stagione.